हिमाचल में प्रेम प्रसंग में हत्या: आरोपियों को भगाने में मदद के आरोप में तीन गिरफ्तार, तीन दिन का पुलिस रिमांड
सोलन के बद्दी में प्रेम प्रसंग के चलते 29 वर्षीय प्रवासी कामगार दीपक कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने हत्या के बाद फरार हुए दोनों मुख्य आरोपियों को भागने में मदद की। अदालत ने तीनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों की तलाश के लिए एसआईटी गठित की है।
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औद्योगिक क्षेत्र लोदी माजरा के जट्टी माजरा में प्रवासी कामगार दीपक कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने हत्या के बाद फरार हुए दोनों मुख्य आरोपियों को भागने में मदद की। गिरफ्तार आरोपियों में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी शामिल हैं। मंगलवार को तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के दरौरा गांव निवासी 29 वर्षीय दीपक कुमार पर सोमवार देर शाम दो युवकों ने धारदार हथियार से हमला किया था। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दोनों मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एसआईटी का गठन भी किया गया है।
प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह बताया जा रहा है। बताया गया कि दीपक का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी युवती के भाई को हो गई थी। आरोप है कि युवती के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दीपक को बहाने से बुलाया। दोनों ने उसके साथ पहले विवाद किया और इसके बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया।
उधर, मानपुरा पुलिस ने मृतक दीपक कुमार के शव का बिलासपुर स्थित एम्स में पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर रवाना हुए। पुलिस फरार दोनों मुख्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।