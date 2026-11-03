{"_id":"6ae9c0270366caca920f357f","slug":"video-solan-pledge-for-tobacco-free-campaign-taken-at-the-regional-hospital-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: क्षेत्रीय अस्पताल में ली तंबाकू मुक्त समाज बनाने की ग्रहण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मंगलवार को तंबाकू मुक्त अभियान के तहत शपथ ग्रहण की गई। इस दौरान अस्पताल प्रशासन से पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक व अन्य स्टाफ मौजूद रहा और तंबाकू मुक्त समाज बनाने की शपथ ग्रहण की। अस्पताल की डॉ. वीना ने सभी को आपातकालीन वार्ड के बाहर शपथ दिलवाई। इस मौके पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश पंवार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किए गए तंबाकू मुक्त अभियान 4.0 के तहत यह शपथ ली गई है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण करने का उद्देश्य केवल लोगों तक जानकारी पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए जागरूक करना भी है। वहीं यह अभियान जिलेभर में दो माह तक नियमित रूप से चलाया जाएगा।

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