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सोलन से कांग्रेस ने शुरू किया चुनावी अभियान, कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ स्तर की रणनीति पर जोर
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोलन में कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में 24 सितंबर को सोलन की मुरारी मार्केट में आम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को ‘आगाज’ नाम दिया था।
सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी विनीत चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, संगठन महामंत्री विनोद जिंटा और स्वास्थ्य मंत्री एवं सोलन के स्थानीय विधायक डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सम्मेलन में मुख्य फोकस संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश देने पर रहा। सोलन विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों से जुड़े कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर संगठन की गतिविधियों और आगे की तैयारियों पर चर्चा की गई।
कांग्रेस की ओर से पहले बताया गया था कि सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों, पार्षदों और पार्टी से जुड़े अन्य पदाधिकारियों की भागीदारी रहेगी। संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए आगे भी बैठकों और समितियों के गठन की योजना बताई गई थी।
हिमाचल कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश स्तर पर भी संगठनात्मक बैठकों का कार्यक्रम बनाया गया है। 25 सितंबर को शिमला में प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें संगठन की गतिविधियों और आगामी चुनावी तैयारियों पर चर्चा होनी है।
सोलन सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस की ओर से ‘भरमौर से सिरमौर’ कार्यक्रम किया जाएगा। यह बयान पार्टी की ओर से दिए गए संगठनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में है।
इस बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने भी हिमाचल में पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की है।
सोलन में आयोजित सम्मेलन के बाद पार्टी की गतिविधियों को बूथ, जोन और ब्लॉक स्तर तक आगे बढ़ाने की योजना है। सोलन ब्लॉक को चार जोन में बांटकर अलग-अलग समितियां गठित करने और वहां बैठकें आयोजित करने की जानकारी भी पार्टी की ओर से दी गई थी।
इस तरह सोलन में आयोजित ‘आगाज’ सम्मेलन को कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले की संगठनात्मक तैयारियों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
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