{"_id":"6ab50f8a882bec9b0609d7e7","slug":"video-video-three-day-event-marking-world-tourism-day-begins-at-solan-college-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन कॉलेज में विश्व पर्यटन दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। राजकीय महाविद्यालय सोलन में विश्व पर्यटन दिवस 2026 के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गया है। यह आयोजन महाविद्यालय के बीवॉक विभाग द्वारा 26 सितंबर तक किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन प्राचार्या डॉ. शिवानी शर्मा ने किया। प्राचार्या डॉ. शिवानी शर्मा ने विश्व पर्यटन दिवस के कार्यक्रमों में खेलकूद को शामिल करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को गतिविधियों में उत्साह से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। डॉ. शर्मा ने पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। पहले दिन 24 सितंबर को विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें बैडमिंटन, वॉलीबाॅल, 100 मीटर दौड़, कबड्डी और रस्साकशी शामिल थे। विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

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