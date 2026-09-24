राजनीति: कांग्रेस ने सोलन में भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन, जानें पूरा मामला, देखें वीडियो

कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में वीरवार को सोलन में केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही मालरोड पर भैंस के आगे ब्लॉक अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बीन बजा कर रोष जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी विदित चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, महासचिव विनोद जिंटा और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में रजनी पाटिल ने तंज कसा कि केंद्र की मोदी सरकार पर भैंस के आगे बीन बजाने का मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है।

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