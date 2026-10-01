{"_id":"6abe3939d872e1a08d0f8bdc","slug":"video-solan-college-inter-college-table-tennis-championship-hpu-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन कॉलेज में दो दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता संपन्न, 26 कॉलेजों के 150 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय सोलन में चल रही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की दो दिवसीय अंतर-महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता गुरुवार को रोमांचक मुकाबलों के साथ संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 26 महाविद्यालयों के 150 से अधिक छात्र-खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। महिला और पुरुष वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी-अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगाया। महिला वर्ग में आरकेएमवी शिमला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला दूसरे स्थान पर रहा, जबकि सेंट बीड्स कॉलेज शिमला ने तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में एचपीयू परिसर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की। मेजबान राजकीय महाविद्यालय सोलन की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां तीसरे स्थान पर रहा। इस तरह मेजबान कॉलेज के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। समापन समारोह में राजकीय महाविद्यालय ठियोग के प्राचार्य डॉ. भूपेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल में केवल हार या जीत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि खेल भावना और पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए राजकीय महाविद्यालय सोलन के प्रशासन की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत में राजकीय महाविद्यालय सोलन की प्राचार्या डॉ. शिवानी शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और आयोजन को सफल बनाने के लिए कॉलेज के स्टाफ का आभार जताया। समारोह में राजकीय महाविद्यालय सुबाथू के प्राचार्य डॉ. राजेंद्र कश्यप, राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर की प्राचार्या डॉ. सुनीता गोयल, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. जे.एस. वर्मा और सेवानिवृत्त योजना अधिकारी अनिल कुमार कुंडी भी मौजूद रहे। जिला परिषद सोलन की अध्यक्ष कुमारी शीला ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह के अंत में विद्यार्थियों ने पारंपरिक नाटी प्रस्तुत की। नाटी की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का खूब मनोरंजन किया और दर्शक भी झूमने पर मजबूर हो गए। आयोजन सचिव प्रो. रवि राम ने प्रतियोगिता के सुचारू संचालन में सहयोग देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर डॉ. शशि किरण सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों भूपेंद्र, अभय लखनपाल और अक्षिता वर्मा का आभार जताया।

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