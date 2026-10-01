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बीएसएनएल का 27वां स्थापना दिवस: अब ग्राहक अपनी पसंद के OTT ऐप चुनकर बना सकेंगे पैक
भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने 1 अक्टूबर को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर कंपनी ने ग्राहकों के लिए नई ओटीटी सुविधा के साथ-साथ सोलन और सिरमौर में नेटवर्क विस्तार से जुड़ी जानकारी साझा की।
बीएसएनएल ने ग्राहकों के लिए नई टोकन आधारित ओटीटी नीति लागू की है। इस व्यवस्था के तहत अब ग्राहक अपनी पसंद के ओटीटी ऐप चुन सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से अपना ओटीटी पैक तैयार कर सकेंगे।
बीएसएनएल के अनुसार ग्राहकों को फिलहाल 27 ओटीटी सेवाओं का विकल्प उपलब्ध है। इनमें जियोहॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, मनोरंजनमैक्स और नेटफ्लिक्स समेत अलग-अलग ओटीटी ऐप शामिल हैं।
नई व्यवस्था में ग्राहक अपनी पसंद के ऐप का चयन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है जो हर ओटीटी सेवा के बजाय अपनी पसंद के कुछ चुनिंदा ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
बीएसएनएल के अनुसार अतिरिक्त टोकन खरीदने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए 50 रुपये में चार टोकन, 100 रुपये में 10 टोकन और 200 रुपये में 22 टोकन खरीदे जा सकेंगे।
कंपनी की ओर से इस नई व्यवस्था को ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार ओटीटी सेवाएं चुनने का विकल्प देने की दिशा में एक कदम बताया गया है।
स्थापना दिवस के मौके पर बीएसएनएल के एमडी जसप्रीत सिंह ने सोलन और सिरमौर में नेटवर्क को मजबूत करने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सोलन जिले में 151 मौजूदा 2जी और 3जी मोबाइल बीटीएस को 4जी में बदला गया है। इससे इन क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क की उपलब्धता को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
इसके अलावा सोलन में 63 और सिरमौर में 67 नए 4जी बीटीएस लगाए गए हैं।
बीएसएनएल ने सोलन और सिरमौर दोनों जिलों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 37 नए आईपी साइट्स भी स्थापित किए हैं।
कंपनी के अनुसार नेटवर्क विस्तार के इन कार्यों से दोनों जिलों में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
यानी बीएसएनएल के 27वें स्थापना दिवस पर ग्राहकों के लिए ओटीटी सेवाओं में पसंद का विकल्प बढ़ाने के साथ-साथ सोलन और सिरमौर में 4जी नेटवर्क विस्तार पर भी जोर दिया गया है।
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