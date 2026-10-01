{"_id":"6abe2e6d407d7c51e3049fb6","slug":"video-abvp-protest-continues-third-day-nauni-university-student-issues-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: नौणी विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी एबीवीपी का प्रदर्शन जारी, छात्र हितों के मुद्दों पर उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित किया और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान विद्यार्थियों से इन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर एबीवीपी के साथ चलने का आह्वान किया गया। एबीवीपी ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से जुड़े फीस वृद्धि, छात्र सुविधाओं, शिक्षा और अन्य छात्र हित के मुद्दों को लेकर संगठन लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों से जुड़े इन मुद्दों के समाधान के लिए छात्रों की एकजुटता जरूरी है। संगठन ने विद्यार्थियों से अपने हितों से जुड़े मामलों में साथ आने की अपील की। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने और उचित समाधान की दिशा में कदम उठाने की मांग की। संगठन का कहना है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और प्रशासन को छात्र हितों से जुड़े मामलों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। एबीवीपी ने कहा कि जब तक छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक विद्यार्थियों की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जाती रहेगी। तीसरे दिन के अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को संगठन के साथ जुड़कर छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया।

... और पढ़ें