{"_id":"6abe1b04904924a3a506aaa9","slug":"video-solan-rabaun-nh5-car-auto-accident-driver-injured-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: रबौण में अचानक कार ने लगाई ब्रेक, पीछे से ऑटो टकराया; चालक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के रबौण क्षेत्र में एनएच-5 पर वीरवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां अचानक ब्रेक लगाने के कारण एक कार के पीछे चल रहा ऑटो उससे टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर की एक कार रबौण एनएच-5 से गुजर रही थी। इसी दौरान कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। पीछे से आ रहा ऑटो चालक संभल पाता, इससे पहले ही ऑटो कार से जा टकराया। कार और ऑटो के बीच हुई टक्कर में दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे में कार को भी क्षति हुई, जबकि ऑटो का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत यह रही कि टक्कर के बावजूद हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। हालांकि ऑटो चालक को चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसा कार के अचानक ब्रेक लगाने के बाद पीछे से आ रहे ऑटो के टकराने के कारण हुआ बताया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है। फिलहाल हादसे में किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

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