{"_id":"6ac9151a539fbe06650e66d0","slug":"video-solan-car-catches-fire-while-moving-along-the-mountain-ridges-occupants-have-a-narrow-escape-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: धारों की धार सड़क पर चलती कार में भड़की आग, बाल-बाल बचे सवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन में नौणी से धारो की धार सड़क पर क्लोड गांव में चलती कार में अचानक आग लग गई। इसमें सवार लोग भी बाल-बाल बच गए। इसमें एक छोटा बच्चा भी था। कार मलिक ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल केंद्र को दी लेकिन अग्निशमन केंद्र के कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही कार जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही की कर सवार लोग समय रहते कार से बाहर निकाल गए, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था।

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