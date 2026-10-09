{"_id":"6ac9151a539fbe06650e66d0","slug":"video-solan-car-catches-fire-while-moving-along-the-mountain-ridges-occupants-have-a-narrow-escape-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: धारों की धार सड़क पर चलती कार में भड़की आग, बाल-बाल बचे सवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन: धारों की धार सड़क पर चलती कार में भड़की आग, बाल-बाल बचे सवार
सोलन में नौणी से धारो की धार सड़क पर क्लोड गांव में चलती कार में अचानक आग लग गई। इसमें सवार लोग भी बाल-बाल बच गए। इसमें एक छोटा बच्चा भी था। कार मलिक ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल केंद्र को दी लेकिन अग्निशमन केंद्र के कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही कार जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही की कर सवार लोग समय रहते कार से बाहर निकाल गए, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।