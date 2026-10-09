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हिमाचल कैबिनेट बैठक: नई औद्योगिक नीति हो सकती है मंजूर, इन फैसलों पर लगेगी मुहर

Fri, 09 Oct 2026 08:50 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 08:50 PM IST
सार

मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। 

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Himachal Cabinet Meeting: New industrial policy likely to be approved; these decisions set to be ratified.
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक(फाइल)। - फोटो : आईपीआर विभाग

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में 100 सीबीएसई स्कूल खोलने के फैसले के साथ नई औद्योगिक नीति को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में जल शक्ति विभाग में 3000 मल्टी टास्क वर्कर, स्वास्थ्य क्षेत्र में 500 सहायक नर्सों और शिक्षा विभाग में 4000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। 

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