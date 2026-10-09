हिमाचल कैबिनेट बैठक: नई औद्योगिक नीति हो सकती है मंजूर, इन फैसलों पर लगेगी मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में 100 सीबीएसई स्कूल खोलने के फैसले के साथ नई औद्योगिक नीति को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में जल शक्ति विभाग में 3000 मल्टी टास्क वर्कर, स्वास्थ्य क्षेत्र में 500 सहायक नर्सों और शिक्षा विभाग में 4000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
एचआरटीसी अधिकारियों को मिलेंगी 30 नई इलेक्ट्रिक कारें
हिमाचल सरकार एचआरटीसी के अधिकारियों के लिए 30 इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करवाएगी। ईंधन खर्च में बचत को लेकर यह फैसला लिया गया है। एचआरटीसी के बेड़े में 400 ई बसें शामिल हैं। इनमें 297 ई बसें सितंबर महीने में ही खरीदी गई हैं। ई-बसों से प्रतिदिन 8 लाख डीजल की बचत निगम कर रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचआरटीसी की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए थे। इसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है। एचआरटीसी के बेड़े में कुल 3,100 बसें शामिल हैं। सरकार 50 प्रतिशत बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने जा रही है।