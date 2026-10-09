हिमाचल कैबिनेट बैठक: नई औद्योगिक नीति हो सकती है मंजूर, इन फैसलों पर लगेगी मुहर

एचआरटीसी अधिकारियों को मिलेंगी 30 नई इलेक्ट्रिक कारें

हिमाचल सरकार एचआरटीसी के अधिकारियों के लिए 30 इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करवाएगी। ईंधन खर्च में बचत को लेकर यह फैसला लिया गया है। एचआरटीसी के बेड़े में 400 ई बसें शामिल हैं। इनमें 297 ई बसें सितंबर महीने में ही खरीदी गई हैं। ई-बसों से प्रतिदिन 8 लाख डीजल की बचत निगम कर रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचआरटीसी की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए थे। इसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है। एचआरटीसी के बेड़े में कुल 3,100 बसें शामिल हैं। सरकार 50 प्रतिशत बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने जा रही है।