{"_id":"6ac9ff7d6bc8fe5aa70aad80","slug":"video-solan-1000-saplings-planted-in-chail-forest-area-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: चायल वन क्षेत्र में 1,000 पौधों का किया गया रोपण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चायल वन क्षेत्र की सकोड़ी पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान के तहत कुल 1,000 पौधों का रोपण किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा का संवर्धन था। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सकोड़ी पंचायत की प्रधान गीता ठाकुर और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण अभियान में सहभागिता निभाई। सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन के निदेशक डीएन चौहान की इसमें विशेष भागीदारी रही। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार छाबड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्य प्रबंधक सोनिया हांडा डिपॉजिट्स वीएएस भी उपस्थित थीं। मुख्य प्रबंधक तरुण हिमराल ऑपरेशंस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रबंधक दीपक प्रकाश एचआर सहित बैंक अधिकारियों की सहभागिता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थागत सहयोग का संदेश दिया। यह भागीदारी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम का एक मुख्य लक्ष्य लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना था। इससे वन संपदा के संवर्धन में भी मदद मिलेगी।

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