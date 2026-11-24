विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। स्टार गोजू-रयू कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 16वीं वार्षिक क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से कुल 222 बच्चों ने भाग लिया। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग वर्गों में दौड़ आयोजित की गई। विजेताओं को कुल 40,000 रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए।6 किलोमीटर लड़कों की दौड़ में शुभम ने प्रथम, जतिन ने द्वितीय और ध्रुव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 6 किलोमीटर लड़कियों की दौड़ में पूनम प्रथम, पायल रानी द्वितीय और अंशिका तृतीय रही। 4 किलोमीटर लड़कों की दौड़ में यश (पंजाब) ने पहला, विशाल (पंजाब) ने दूसरा और संजीव ने तीसरा स्थान हासिल किया। 4 किलोमीटर लड़कियों की दौड़ में अंजू शर्मा, जन्नत चंदेल और मुस्कान ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। दो किलोमीटर लड़कों की दौड़ में शौर्य कुमार, आदित और प्रिंस शर्मा ने शीर्ष तीन स्थान जीते। लड़कियों की दौड़ में आराध्या शर्मा, राधिका भारद्वाज और शिवांगी चंदेल ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर लड़कों की दौड़ में वंश ठाकुर, सार्थक और रुपांश ठाकुर विजेता रहे। 100 मीटर लड़कियों की दौड़ में ज्योति खेश, इशिता और वतिका ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।अभिभावकों में करण और दिव्या प्रथमअभिभावकों के लिए भी 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। पुरुष वर्ग में करण ने प्रथम, विनोद ने द्वितीय और मोहिंदर ठाकुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में दिव्या प्रथम, मोनिका द्वितीय और अरुणा शर्मा तृतीय रहीं। विजेताओं को कुल 40,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी गई। छोटे बच्चों के लिए विशेष उपहार भी वितरित किए गए।इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष राजकुमार सिंगला, अध्यक्ष मोहिंदर ठाकुर मौजूद, मुख्य सलाहकार पुष्पेंद्र वालिया, बीडीसी सदस्य राजीव ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य रंजू ठाकुर और एनवीएन स्कूल के संस्थापक चेतन कश्यप मौजूद रहे।