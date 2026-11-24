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सोलन। ओच्छघाट में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। टटूल गांव के पास चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। इससे हादसा हो गया। कार चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उपचार किया जा रहा है। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं अन्य दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों की पहचान अमित निवासी गलानग, ओम प्रकाश निवासी गलानग और रत्न चंदेल निवासी चेवा के रूप में हुई है। एसपी सोलन टी साई वर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचार जारी है।

संवाद न्यूज एजेंसी