Solan News: ओच्छघाट में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, तीन घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:57 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। ओच्छघाट में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। टटूल गांव के पास चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। इससे हादसा हो गया। कार चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उपचार किया जा रहा है। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं अन्य दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों की पहचान अमित निवासी गलानग, ओम प्रकाश निवासी गलानग और रत्न चंदेल निवासी चेवा के रूप में हुई है। एसपी सोलन टी साई वर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचार जारी है।
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सोलन। ओच्छघाट में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। टटूल गांव के पास चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। इससे हादसा हो गया। कार चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उपचार किया जा रहा है। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं अन्य दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों की पहचान अमित निवासी गलानग, ओम प्रकाश निवासी गलानग और रत्न चंदेल निवासी चेवा के रूप में हुई है। एसपी सोलन टी साई वर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचार जारी है।