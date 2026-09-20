सोलन: किशाऊ बांध परियोजना आगे बढ़ने पर भाजपा ने जताया आभार, बोली- हिमाचल को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

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किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए छह राज्यों के बीच हुए समझौते के बाद भाजपा सोलन शहरी मंडल ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। मंडल ने इसे हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए कहा कि इसके आगे बढ़ने से प्रदेश को आर्थिक लाभ के साथ जल, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में भी फायदा मिलने की संभावना है। भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि किशाऊ परियोजना लंबे समय से लंबित थी। उनके अनुसार अब केंद्र सरकार की पहल से परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 15 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। केंद्र सरकार ने परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परियोजना की वित्तीय लागत का करीब 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और शेष 10 प्रतिशत भागीदार राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा क्षेत्र में प्रस्तावित है। परियोजना में 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन की क्षमता और करीब 1,562 मिलियन घन मीटर जल भंडारण का प्रावधान बताया गया है। इससे करीब 97 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि किशाऊ परियोजना से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने प्रदेश को करीब 1,100 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होने का अनुमान बताया। हालांकि, हालिया रिपोर्टों में हिमाचल की संभावित वार्षिक आय का आंकड़ा करीब 1,200 करोड़ रुपये भी बताया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी 16 सितंबर को कहा था कि वर्तमान अनुमान के अनुसार परियोजना से हिमाचल को सालाना लगभग 1,200 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। इसलिए 1,100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भाजपा सोलन मंडल की ओर से बताया गया अनुमान है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि परियोजना से प्रदेश को जल सुरक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में दीर्घकालीन लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही बिजली उत्पादन में भी परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना केवल हिमाचल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना के आगे बढ़ने से जल प्रबंधन, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर भाजपा सोलन शहरी मंडल के महामंत्री धर्मेंद्र ठाकुर और संजय मलिक, मंडल उपाध्यक्ष अनिल कुमार, दिनेश शुक्ला और करमचंद शर्मा मौजूद रहे। युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रिया कंबोज, किसान मोर्चा अध्यक्ष रिपु सिंह दमन, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप पंजा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष राजपाल नेगी और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष कमलजीत सिंह ने भी परियोजना को लेकर आभार जताया।

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