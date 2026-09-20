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सोलन में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे, श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल ने निकाली भव्य शोभायात्रा
गणेश उत्सव के अवसर पर सोलन शहर में शनिवार को भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल शूलिनी मंदिर की ओर से भगवान गणेश की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरे रास्ते गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।
शोभायात्रा की शुरुआत शिवलिंग मंदिर से हुई। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ श्रद्धालु माल रोड होते हुए राजगढ़ रोड की ओर बढ़े। शोभायात्रा में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। भक्त भगवान गणेश के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे।
शोभायात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गिरी नदी तक पहुंची। यहां भगवान गणेश की प्रतिमा का पूरे विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।
गणेश उत्सव के समापन के अवसर पर आयोजित इस शोभायात्रा में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। धार्मिक आस्था के साथ-साथ शहर में उत्सव का माहौल भी नजर आया।
श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल की ओर से गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियां आयोजित की गईं। उत्सव के समापन पर शोभायात्रा और प्रतिमा विसर्जन के साथ आयोजन का समापन हुआ।
शहर में अन्य स्थानों पर भी गणेश उत्सव
सोलन शहर में केवल श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल ही नहीं, बल्कि कई अन्य संगठन भी गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमाओं का श्रद्धालु अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अलग-अलग समय पर विसर्जन करेंगे।
गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर में जगह-जगह गणपति बप्पा के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। गणेश उत्सव के चलते धार्मिक आयोजनों में भी लोगों की भागीदारी बढ़ी है।
गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष फिर भगवान गणेश के आगमन की कामना की। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने सोलन शहर में उत्सव की रौनक बढ़ा दी।
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