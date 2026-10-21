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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Video: Drinking water pipe bursts in Nahan; water flows onto the road all day long

वीडियो: नाहन में पेयजल पाइप फटी, दिनभर सड़क पर बहता रहा पानी

Wed, 21 Oct 2026 05:56 PM IST
सुभाष चंद्र
Subhash Chandra सुभाष चंद्र
Updated Wed, 21 Oct 2026 05:56 PM IST
Video: Drinking water pipe bursts in Nahan; water flows onto the road all day long
नाहन शहर में एसपी कार्यालय से कोर्ट रोड जाने वाली सड़क पर पेयजल पाइप फटने से दिनभर पानी व्यर्थ बहता रहा। पाइप से रिसकर निकला पानी चंबा मैदान की ओर जाने वाले मार्ग पर फैल गया, जिससे पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी अंकुश, फरहाज और रहमान ने जलशक्ति विभाग से पेयजल पाइप की लीकेज को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाइप की समय रहते मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।
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