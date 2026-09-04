{"_id":"6a9aa5b70461b2321b08fbb4","slug":"video-under-14-sports-competition-banethi-wins-girls-volleyball-trophy-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता: बनेठी ने जीती छात्रा वर्ग की वॉलीबाल ट्राफी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालियों में शुक्रवार से सुरला शिक्षा खंड की छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन ही कई प्रतियोगिताओं के शुरुआत से लेकर फाइनल तक के मुकाबले खेले गए। शिक्षक विपिन कुमार ने बताया कि वॉलीबाल का सेमीफाइनल मुकाबला कौलावालाभूड़ और बनेठी के बीच हुआ। इसमें बनेठी ने 2-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में बनेठी का मुकाबला एसपीएस कालाअंब से हुआ। इसमें बनेठी ने 2-0 से जीत दर्ज करते हुए ट्राफी अपने नाम की। कबड्डी का फाइनल मुकाबला कौलवालाभूड़ और सैनवाला के बीच खेला गया। कौलावालाभूड़ ने इसे 35-0 के अंतर से अपने नाम किया।

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