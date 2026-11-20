{"_id":"6b00350a11d7301ef40f57a9","slug":"video-sirmaur-statements-against-the-army-are-condemnable-and-unfortunate-nathu-ram-chauhan-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर : सेना के विरुद्ध बयान निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण : नाथू राम चौहान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन। जस्टिस फॉर देव आत्मा हिमालय के संस्थापक नाथू राम चौहान ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से सेना को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने इसे अशोभनीय, अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नाथू राम चौहान ने आरोप लगाया कि मंत्री की टिप्पणी से सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ है और यह उनकी वीरता, शौर्य तथा शहादत का अपमान है। संवाद

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