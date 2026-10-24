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सिरमौर: नाहन व्यापार वृद्धि समिति ने कारोबार और व्यापारियों की तरक्की की कामना के लिए किया हवन यज्ञ
नाहन। नाहन व्यापार वृद्धि समिति की ओर से शनिवार को शहर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय व्यापारियों ने भाग लेकर पूर्णाहुति डाली। समिति के अध्यक्ष विक्रम वर्मा ने बताया कि नाहन के कारोबार और व्यापारियों की तरक्की की कामना के लिए राजस्थान स्थित सालासर बालाजी मंदिर में भी व्यापारियों की ओर से नारियल की आहुति दी गई थी। इसी क्रम में नाहन में यज्ञ आयोजित किया गया। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन खरीदारी के बजाय स्थानीय बाजार से सामान खरीदने की अपील की।
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