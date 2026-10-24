पांवटा साहिब: अनियंत्रित होकर पुलिया से बाहर लटक गई ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसा टला

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पांवटा साहिब के घुतनपुर में पुलिया के समीप बड़ा हादसा होने से बच गया। अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बाल-बाल बच गई। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पुलिया से बाहर की तरफ लटक गया, जबकि ट्राली हवा में लटक गई। गनीमत यह रही की किसी तरह की जान-माल का नुकसान होने से बच गया। थाना प्रभारी माजरा कुलदीप डढ़वाल ने बताया कि पुलिस थाने में इस तरह की कोई शिकायत नहीं पहुंची है।

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