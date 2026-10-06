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सिरमौर: बर्मा पापड़ी में 7 अक्तूबर को होगी विकसित भारत संकल्प सभा, एलईडी स्क्रीन पर सुना जाएगा पीएम मोदी का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नाहन विधानसभा क्षेत्र की बर्मा पापड़ी पंचायत में 7 अक्तूबर को ‘विकसित भारत संकल्प सभा-सेवा ज्योति यात्रा’ के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम में सुबह 10 बजे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और नाहन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोगों के कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को क्यारी और कौलावाला भूड़ पंचायतों में आयोजित बैठकों के दौरान कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और शासन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेशभर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों और 68 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बर्मा पापड़ी में होने वाले कार्यक्रम में नाहन विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे।
डॉ. बिंदल ने प्रदेशवासियों से इन कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य को हासिल करने में हिमाचल प्रदेश भी अपनी भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को देश के विकास से जुड़े संकल्पों और सरकार की विभिन्न पहलों की जानकारी भी मिलेगी।
बर्मा पापड़ी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में नाहन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
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