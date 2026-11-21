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अक्षय शर्मा की अर्जी स्वीकार, राशन कार्ड और पूर्व न्यायिक दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने के आदेशरेखा देवी की वैवाहिक स्थिति पर अपील में उठाए गए सवालसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। घरेलू हिंसा के मामले की अपील में दूसरी शादी के दावे और वैवाहिक संबंधों की स्थिति को लेकर अदालत ने अहम आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने अक्षय शर्मा की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके तहत रेखा देवी की कथित दूसरी शादी से जुड़े दावों के समर्थन में राशन कार्ड और पूर्व न्यायिक कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी गई है।अक्षय शर्मा ने अदालत में दलील दी कि रेखा देवी का विजय कुमार से विवाह समाप्त नहीं हुआ था। ऐसे में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उनकी याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठता है। अपीलकर्ता का दावा है कि रेखा देवी ने बाद में नाहन निवासी मोहित कुमार से शादी कर ली और उनके साथ रह रही हैं। इस संबंध से एक बच्चे के जन्म का दावा भी किया गया है। इन तथ्यों के समर्थन में परिवार का राशन कार्ड अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर पेश करने की अनुमति मांगी गई थी।रेखा देवी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अर्जी का विरोध किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि संबंधित न्यायिक दस्तावेज पहले से ही ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं और राशन कार्ड कथित दूसरी शादी का प्रमाण नहीं है।अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राशन कार्ड में दर्ज जानकारियां आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में प्रासंगिक हो सकती हैं, लेकिन इससे किसी विवाह की वैधानिकता निर्णायक रूप से साबित नहीं होती। इसके लिए राशन कार्ड की प्रामाणिकता साबित करना आवश्यक होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने का अर्थ अपीलकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को सही मान लेना नहीं है।