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बुडाह लोकनृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजा मंचददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले का ऐतिहासिक रेणु मंच सिरमौर की समृद्ध लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठा। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के छह बुडाह सांस्कृतिक एवं लोक वाद्य यंत्र दलों ने पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को लोक संस्कृति से रूबरू करवाया।कार्यक्रम में गिरिआर भाटी कला मंच गुंडाह, गुगा महाराज बुडियात सांस्कृतिक दल क्यारटा, गोगा वीर सांस्कृतिक कला मंच पखावण, बुडाह लोकनृत्य दल सैंज, पारंपरिक बुडाह लोकनृत्य दल हांथ और बुडाह नृत्य दल गनोग के 100 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्य और लोक वाद्य यंत्रों से सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की। कार्यक्रम का मंच संचालन दलीप वशिष्ठ ने किया।जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी ने बताया कि मेले के तीसरे दिन बुडाह सांस्कृतिक दलों के बीच प्रतियोगिता करवाने के बजाय उनकी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करवाया गया। इसका उद्देश्य मेले में पहुंचने वाले लोगों को जिले की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं से परिचित करवाना है। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे।