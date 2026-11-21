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पोस्टर निर्माण में कृण्या और कविता पाठ में कृतिका ने मारी बाजीसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन(सिरमौर)। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन में शनिवार को एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में किया गया। यह कार्यक्रम कार्यवाहक प्राचार्य मनोज कुमार के मार्गदर्शन और एनसीसी एएनओ (सेकंड ऑफिसर) एमएल मेहरा के नेतृत्व में हुआ।समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रार्थना सभा मैदान में हुआ। इस अवसर पर पूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रविन्द्र गुरूंग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यवाहक प्राचार्य मनोज कुमार, एएनओ एमएल मेहरा और अन्य शिक्षकों ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।कार्यक्रम के प्रथम चरण में मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और एनसीसी ध्वज फहराया। राष्ट्रगान और एनसीसी गीत के बाद कैडेट्स ने अनुशासित एवं आकर्षक मार्च पास्ट करते हुए ध्वज को सलामी दी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हुआ। कैडेट्स ने एकल शास्त्रीय नृत्य, योग नृत्य, देशभक्ति नृत्य, भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नृत्य और पारंपरिक हिमाचली देशभक्ति नाटी प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। वहीं, नशा मुक्ति पर आधारित लघु नाटिका के जरिए कैडेट्स ने समाज को एक सशक्त संदेश दिया।समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में कैडेट कृण्या ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि कविता पाठ प्रतियोगिता में कैडेट कृतिका प्रसार पहले स्थान पर रहीं।अंत में कार्यवाहक प्राचार्य मनोज कुमार और मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रविंद्र गुरुंग ने कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा अपनाने के लिए प्रेरित किया।