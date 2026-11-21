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संवाद न्यूज एजेंसीराजगढ़/नाहन (सिरमौर)। सोलन-राजगढ़ मार्ग पर जूनियो गांव के समीप शनिवार दोपहर एक बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 से 60 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में जीप सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया।पुलिस के अनुसार घंडूरी निवासी सुरेंद्र (50) अपनी पत्नी रीना (47) के साथ शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे बोलेरो (एचपी 71 ए 2005) में घर लौट रहे थे। दंपती रिश्तेदारों को घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रम का निमंत्रण देकर वापस आ रहा था। इसी दौरान जूनियो गांव के समीप चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बोलेरो सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी।हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें नागरिक अस्पताल राजगढ़ ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल सोलन रेफर कर दिया गया।थाना प्रभारी राजविंद्र सिंह ने बताया कि दोनों घायलों को जिला अस्पताल सोलन रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों की हालत ठीक है और वे बातचीत कर रहे हैं। महिला को कुछ अधिक चोटें आई हैं।