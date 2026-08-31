{"_id":"6a958674fdc004c3850f2106","slug":"video-sirmaur-1202-people-received-treatment-at-nahan-medical-college-on-monday-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन मेडिकल कॉलेज में सोमवार को 1202 ने करवाया उपचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन। सोमवार को डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार के अवकाश के बाद अस्पताल खुलने पर जिले के दूरदराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचे। पंजीकरण कक्ष से लेकर विभिन्न ओपीडी तक मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। गायनी, बाल, नेत्र और मेडिसिन ओपीडी में दोपहर बाद तक मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अस्पताल में सोमवार को कुल 1202 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें 774 नए और 428 पुराने मरीज शामिल रहे। मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रेणु चौहान ने बताया कि रविवार को अवकाश होने के कारण सोमवार को अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी और वार्डों में प्रबंधन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल प्रबंधन लगातार प्रयासरत है।

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