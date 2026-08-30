{"_id":"6a93f7feefc2fefe310cd39b","slug":"video-punnar-dhar-under-19-girls-sports-competition-sirmaur-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: पुन्नरधार में अंडर-19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 150 खिलाड़ी ले रहीं हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुन्नरधार में रविवार को छात्राओं की अंडर-19 वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। नौहराधार खंड की इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से करीब 150 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन पुन्नरधार में पहली बार किया जा रहा है। प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ पंचायत समिति सदस्य जोगिंदर सिंह ने किया। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों और विद्यालय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। पहले दिन मार्च पास्ट के साथ खिलाड़ियों का पंजीकरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। प्रतियोगिता प्रभारी मधु पुंडीर और सह प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि नौहराधार खंड के विभिन्न स्कूलों से लगभग 150 छात्राएं प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को खेल प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्र में इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता करवाना विद्यालय के लिए चुनौतीपूर्ण था। हालांकि स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से आयोजन को संभव बनाया जा सका। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने प्रतियोगिता की तैयारियों और व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग दिया है। उनके सहयोग से विद्यालय में प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं जुटाई जा सकीं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची छात्राओं और उनके साथ आए विद्यालयों के प्रतिनिधियों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आने वाले दिनों में प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

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