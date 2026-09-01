सिरमौर: बर्मा पापड़ी में नदी के बीच फंसे दो लोग, हेलिकॉप्टर से सुरक्षित निकाले गए, देखें वीडियो

जिला सिरमौर में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बीच नाहन विकास खंड के बर्मा पापड़ी में नदी के तेज बहाव के कारण दो लोग बीच में फंस गए। दोनों करीब चार घंटे से नदी के बीच फंसे रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण शाम करीब 7:30 बजे तक दोनों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए हेलिकॉप्टर मंगवाया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के अनुसार, बर्मा पापड़ी निवासी बनारसी दास पुत्र मुख्तयार सिंह मंगलवार को भैंस चराने के लिए नदी के समीप गया था। दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया।

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