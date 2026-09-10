{"_id":"6aa27062772e3fc59605a17e","slug":"video-nahan-senior-citizens-free-health-checkup-camp-dr-hajra-ruby-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में वरिष्ठ नागरिकों की सेहत की हुई जांच, डॉ. हाजरा रूबी ने किया स्वास्थ्य परीक्षण; निशुल्क दवाएं भी दीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य से नाहन के वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर में वीरवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। आस्था वेलफेयर सोसायटी की ओर से संचालित केंद्र में लगाए गए शिविर में होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. हाजरा रूबी ने करीब दो दर्जन वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य जांच के दौरान वरिष्ठ नागरिकों का ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का परीक्षण किया गया। डॉक्टर ने बुजुर्गों की पुरानी बीमारी से जुड़ी रिपोर्ट भी देखीं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक सलाह दी। जिन लोगों को दवा की जरूरत थी, उन्हें निशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करवाई गईं। डॉ. हाजरा रूबी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें होम्योपैथी स्वास्थ्य केंद्र नाहन से वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर के लिए महीने में दो दिन प्रतिनियुक्त किया गया है। यहां नियमित रूप से हर महीने की 10 और 25 तारीख को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि नियमित जांच और उपचार से कई वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिली है। शिविर के दौरान बुजुर्गों को अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह भी दी गई। बुजुर्गों को दिए स्वस्थ रहने के सुझाव शिविर में केवल स्वास्थ्य जांच ही नहीं की गई, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजमर्रा की जीवनशैली को बेहतर रखने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए गए। डॉक्टर ने उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं को समझते हुए उपचार और दवा से संबंधित जानकारी साझा की। करीब दो दर्जन वरिष्ठ नागरिकों ने शिविर का लाभ उठाया। निशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाएं मिलने से केंद्र में पहुंचे बुजुर्गों ने भी इस पहल को उपयोगी बताया। शिविर के दौरान वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर की मैनेजर अर्चना सैनी भी मौजूद रहीं। उन्होंने शिविर के आयोजन में सहयोग किया और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखा। नियमित स्वास्थ्य जांच की यह व्यवस्था बुजुर्गों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बीपी, शुगर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की नियमित निगरानी जरूरी हो जाती है। ऐसे में डे केयर सेंटर में हर महीने होने वाले स्वास्थ्य शिविर से वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वास्थ्य की जांच और आवश्यक उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल रही है।

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