Sirmour News: छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद में बनकला स्कूल ने पाया ऑल राउंड बेस्ट का खिताब

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन/कालाअंब (सिरमौर)। अंडर-14 छात्र और छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनकला के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। छात्राओं ने ऑल राउंड बेस्ट का खिताब अपने नाम किया। विद्यालय के 8 छात्रों और 15 छात्राओं का चयन जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हुआ है।अंडर-14 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद में विद्यालय की टीमें कुश्ती और शतरंज में विजेता रहीं, जबकि योगा, खो-खो व कबड्डी में उपविजेता रहीं। समूहगान एवं एकलगान में तीसरे स्थान पर रहीं। अंडर-14 छात्र वर्ग की खंड स्तरीय प्रतियोगिता में कुश्ती में विजेता, शतरंज व योग में उपविजेता, समूहगान में तीसरा, भाषण प्रतियोगिता में दूसरा और एकलगान में तीसरा स्थान रहा। इसके अलावा अंडर-19 छात्रा वर्ग जोन स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम शतरंज में विजेता रही। कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया।विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति तनवर और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने सभी खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षा अध्यापक तारा चंद और संजीव शर्मा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।