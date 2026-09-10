{"_id":"6aa2638e25fcba29680f2502","slug":"video-nahan-encroachment-drive-illegal-kiosks-structures-removed-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा, सड़क किनारे अवैध खोखे और रैंप हटाए; कबाड़ वाहन भी हटाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए वीरवार को नगर परिषद, प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संयुक्त टीम मैदान में उतरी। कार्रवाई के दौरान एनएच की जमीन पर किए गए कब्जों को हटाने का काम शुरू किया गया। संयुक्त टीम ने सड़क किनारे लंबे समय से खड़े अवैध खोखों और अस्थायी ढांचों को हटाना शुरू किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर बनाए गए रैंप को भी जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। सड़क की जमीन को खाली करवाने के लिए प्रशासन ने मौके पर मशीनरी तैनात की है। अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई केवल खोखों तक सीमित नहीं रही। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लंबे समय से खड़े कबाड़नुमा और खतरनाक वाहनों को भी हटाया जा रहा है। ऐसे वाहनों को ट्रक में लोड कर मौके से बाहर ले जाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर करना और सड़क किनारे मौजूद संभावित खतरों को हटाना है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान और नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार सहित पुलिस, नगर परिषद तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। संयुक्त कार्रवाई को देखते हुए इलाके में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की टीम सड़क किनारे किए गए अन्य अवैध कब्जों को भी चिन्हित कर उन्हें हटाने में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने का अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। सड़क किनारे जहां भी अवैध कब्जे पाए जा रहे हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन को कब्जामुक्त करवाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। नाहन शहर में लंबे समय से सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। खोखे, अस्थायी ढांचे, रैंप और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण कई जगह सड़क और उसके आसपास का क्षेत्र संकरा हो जाता है। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई यातायात और आम लोगों की आवाजाही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

... और पढ़ें