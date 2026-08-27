नाहन: इनरव्हील क्लब नाहन ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन पर्व

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नाहन। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर इनरव्हील क्लब नाहन ने रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया। क्लब से जुड़ी महिलाओं ने मीडिया कर्मियों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की दुआ की। इस दौरान क्लब की एडिटर अलका गर्ग ने मेडिकल कॉलेज की बदहाली और बिजली की चरमराई व्यवस्था को सुधारने के लिए ये मुद्दे प्रमुखता से उठाने की अपील की।

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