सिरमौर: नाहन के हिंदू आश्रम में गणेश उत्सव की धूम, मीनू थापा के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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नाहन के ऐतिहासिक हिंदू आश्रम में आयोजित चार दिवसीय गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। उत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान गणेश के दर्शन और भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए लोग उत्साह के साथ हिंदू आश्रम पहुंचे। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध भजन गायिका मीनू थापा रहीं। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और भक्तिमय प्रस्तुतियों से पूरे पंडाल का माहौल आध्यात्मिक बना दिया। उनके भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमते नजर आए। मीनू थापा ने कार्यक्रम की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की वंदना से की। इसके बाद उन्होंने गणेश जी को समर्पित लोकप्रिय भजन प्रस्तुत किए। भजनों की शुरुआत होते ही श्रद्धालु तालियों और जयकारों के साथ भक्ति में डूब गए। उन्होंने एक के बाद एक गणेश जी और अन्य देवी-देवताओं के भजन सुनाकर समां बांध दिया। उनकी प्रस्तुति के दौरान हिंदू आश्रम परिसर ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों से गूंजता रहा। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ भजन संध्या का आनंद लिया। उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गणेश उत्सव के चारों दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। समिति ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे परिवार सहित हिंदू आश्रम पहुंचकर गणेश उत्सव में शामिल हों और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह बना हुआ है।

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