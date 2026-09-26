नाहन: युवाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागों में बेहतर समन्वय पर दिया जोर

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माय भारत सिरमौर के युवा कार्यक्रमों से संबंधित जिला सलाहकार समिति की दूसरी बैठक शनिवार को उपायुक्त कार्यालय सिरमौर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एकता काप्टा ने की। बैठक में तिमाही के दौरान माय भारत की ओर से संचालित विभिन्न युवा केंद्रित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में फ्यूचर लीडरशिप बूटकैंप, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण, सेवा पखवाड़ा, नशा मुक्त युवा जिला स्तरीय प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों पर भी चर्चा हुई। बैठक का समापन सिरमौर जिले में युवाओं की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा युवा केंद्रित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। बैठक का संचालन जिला युवा अधिकारी अमृषा शर्मा ने किया।

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