सिरमौर: मस्जिद से गूंजी मदद की पुकार, किडनी रोगी के लिए 10 मिनट में जुटाए 31 हजार, जानें पूरा मामला

पीजीआई से चल रहा उपचार

विजय के इलाज के लिए चल रही यह मुहिम आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल भी बन रही है। शहरवासियों की मदद से अब परिवार को विजय के स्वस्थ होने की उम्मीद बंधी है। ऐसे में एक पिता को स्वस्थ देखने की सात साल की बेटी की उम्मीद अब शहर के लोगों के सहयोग से जुड़ गई है। विजय कुमार की दोनों किडनियां लंबे समय से खराब हैं। उनका उपचार पीजीआई से चल रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके इलाज का खर्च लोगों की मदद से जुटाया जा रहा है। विजय के परिवार में माता-पिता, पत्नी और छोटा भाई है। माता-पिता की आय का भी कोई स्थायी साधन नहीं है। विजय पहले मोटर मेकेनिक का काम करता था जिससे उसके घर का खर्च चल रहा था। बीमार होने के बाद से यह काम छूट गया। विजय के इलाज के लिए लोग सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर मदद की अपील कर रहे हैं। वीडियो नाहन के कच्चा टैंक निवासी दिव्यांश बैरागी और उनके दोस्तों तक पहुंचा। नाहन के चौगान मैदान में चल रहे मेले में भी सहायता जुटाने के लिए स्टॉल लगाया गया है।

