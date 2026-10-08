वीडियो: किन्नौर कांग्रेस ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मनाया काला दिवस

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी, किन्नौर ने गुरुवार को काला दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं और इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ निर्वाचन आयोग के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुए व्यवहार के विरोध में था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता राम सिंह नेगी ने की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने संविधान की रक्षा और मताधिकार की सुरक्षा पर भी जोर दिया। राम सिंह नेगी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों पर उचित जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी, किन्नौर ने कहा कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने चुनावी व्यवस्था में जवाबदेही की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता के मत का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। यह लोकतंत्र की नींव के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रदर्शनकारियों ने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने मताधिकार की सुरक्षा को भी सर्वोपरि बताया। कांग्रेस ने कहा कि वे इन मूल्यों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। यह संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से जारी रहेगा।

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