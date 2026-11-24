{"_id":"6b0529fae5a20755a30f31db","slug":"video-three-bears-terror-banshira-village-nirmand-kullu-himachal-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: दिन-रात गांव में घूम रहे तीन भालू, मधुमक्खियों के बॉक्स तोड़े; बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर बुशहर: दिन-रात गांव में घूम रहे तीन भालू, मधुमक्खियों के बॉक्स तोड़े; बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के बनशीरा गांव में तीन भालुओं की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। गांव में इन दिनों भालुओं की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, ये जंगली जानवर दिन और रात दोनों समय गांव में घूम रहे हैं।
भालुओं ने गांव में मधुमक्खियों के बॉक्स तोड़ दिए हैं। इसके अलावा गोशालाओं के दरवाजों पर भी पंजे मारकर खरोंचें लगाई हैं। लगातार हो रही इस गतिविधि से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।
ग्रामीणों के अनुसार, तीनों भालू गांव के आसपास लगातार घूम रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए रखे गए बॉक्स तोड़ दिए। वहीं, गोशालाओं के दरवाजों पर भी पंजों से खरोंचें मारी हैं।
भालुओं की इस गतिविधि से ग्रामीणों को अपने घरों और पशुओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।
ग्रामीणों का कहना है कि भालुओं की मौजूदगी केवल रात तक सीमित नहीं है, बल्कि दिन के समय भी इन्हें गांव में घूमते देखा जा रहा है। ऐसे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।
लोगों को आशंका है कि यदि भालुओं की आवाजाही इसी तरह जारी रही तो किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि भालुओं को गांव से दूर रखने के लिए जल्द उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से अपील की है कि किसी अप्रिय घटना का इंतजार किए बिना समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।