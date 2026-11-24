{"_id":"6b0529fae5a20755a30f31db","slug":"video-three-bears-terror-banshira-village-nirmand-kullu-himachal-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: दिन-रात गांव में घूम रहे तीन भालू, मधुमक्खियों के बॉक्स तोड़े; बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के बनशीरा गांव में तीन भालुओं की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। गांव में इन दिनों भालुओं की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, ये जंगली जानवर दिन और रात दोनों समय गांव में घूम रहे हैं। भालुओं ने गांव में मधुमक्खियों के बॉक्स तोड़ दिए हैं। इसके अलावा गोशालाओं के दरवाजों पर भी पंजे मारकर खरोंचें लगाई हैं। लगातार हो रही इस गतिविधि से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार, तीनों भालू गांव के आसपास लगातार घूम रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए रखे गए बॉक्स तोड़ दिए। वहीं, गोशालाओं के दरवाजों पर भी पंजों से खरोंचें मारी हैं। भालुओं की इस गतिविधि से ग्रामीणों को अपने घरों और पशुओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि भालुओं की मौजूदगी केवल रात तक सीमित नहीं है, बल्कि दिन के समय भी इन्हें गांव में घूमते देखा जा रहा है। ऐसे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। लोगों को आशंका है कि यदि भालुओं की आवाजाही इसी तरह जारी रही तो किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि भालुओं को गांव से दूर रखने के लिए जल्द उचित कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से अपील की है कि किसी अप्रिय घटना का इंतजार किए बिना समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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