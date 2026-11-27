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दिल्ली पब्लिक स्कूल झाकड़ी में संविधान दिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा छठी ए के विद्यार्थियों ने किया। विद्यार्थियों ने संविधान दिवस के महत्व पर अपने विचार रखे और भाषण प्रस्तुत किए। भारतीय संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मूलभूत आदर्शों के बारे में जानकारी दी। मीनू ने विद्यार्थियों के ज्ञान को परखने के लिए भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित एक रोचक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इसमें संविधान की रचना, प्रमुख योगदानकर्ताओं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे गए। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह विशेष सभा विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। कार्यक्रम ने सभी को अपने सांविधानिक अधिकारों के साथ-साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।