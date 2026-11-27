Rampur Bushahar News: ठियोग स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थी सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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मुख्य अतिथि राघव जोशी ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का किया आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ठियोग में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी राघव जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने हिमाचली लोकगीतों, लोकनृत्यों और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह का मुख्य आकर्षण मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान रहा। शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और हित के लिए अतिथियों ने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। मुख्य अतिथि राघव जोशी ने 21 हजार रुपये, समाजसेवी वरुण सूद ने 11 हजार रुपये, सिद्धार्थ कुठियाला ने 11 हजार रुपये और पार्षद मदन शर्मा ने 11 हजार रुपये की राशि भेंट की। इस तरह विद्यार्थियों के लिए कुल 54 हजार रुपये का सहयोग जुटाया गया। पूर्व शिक्षक एवं प्रधानाचार्य नरेंद्र वर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुशासन को सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने, समय का सदुपयोग करने और अच्छे संस्कार अपनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि राघव जोशी ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए इससे दूर रहने की अपील की। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस मौके पर विशेष अतिथि सिद्धार्थ कुठियाला, वरुण सूद, पूर्व शिक्षक एवं प्रधानाचार्य नरेंद्र वर्मा, जैस पंचायत के प्रधान भूपेंद्र हेटा, देवरीघाट पंचायत प्रधान सुरेश वर्मा और भराड़ा पंचायत प्रधान गौतम, ठियोग नगर परिषद के वार्ड नंबर एक के पार्षद मदन शर्मा और उपाध्यक्ष कमला शर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ठियोग में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी राघव जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने हिमाचली लोकगीतों, लोकनृत्यों और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह का मुख्य आकर्षण मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान रहा। शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और हित के लिए अतिथियों ने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। मुख्य अतिथि राघव जोशी ने 21 हजार रुपये, समाजसेवी वरुण सूद ने 11 हजार रुपये, सिद्धार्थ कुठियाला ने 11 हजार रुपये और पार्षद मदन शर्मा ने 11 हजार रुपये की राशि भेंट की। इस तरह विद्यार्थियों के लिए कुल 54 हजार रुपये का सहयोग जुटाया गया। पूर्व शिक्षक एवं प्रधानाचार्य नरेंद्र वर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुशासन को सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने, समय का सदुपयोग करने और अच्छे संस्कार अपनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि राघव जोशी ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए इससे दूर रहने की अपील की। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस मौके पर विशेष अतिथि सिद्धार्थ कुठियाला, वरुण सूद, पूर्व शिक्षक एवं प्रधानाचार्य नरेंद्र वर्मा, जैस पंचायत के प्रधान भूपेंद्र हेटा, देवरीघाट पंचायत प्रधान सुरेश वर्मा और भराड़ा पंचायत प्रधान गौतम, ठियोग नगर परिषद के वार्ड नंबर एक के पार्षद मदन शर्मा और उपाध्यक्ष कमला शर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।