वन्यजीव सप्ताह: लडभड़ोल में मिनी मैराथन का आयोजन, 104 धावकों ने दिया संरक्षण का संदेश

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वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में वन परिक्षेत्र लडभड़ोल द्वारा एक मिनी मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना और वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना था। इस पांच किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन में कुल 104 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 80 पुरुष और 24 महिला धावक शामिल रहे। दौड़ की शुरुआत वन परिक्षेत्र कार्यालय लडभड़ोल से हुई, जहां से प्रतिभागी सिउं पहुंचे और फिर वापस कार्यालय लौटकर दौड़ पूरी की। कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी मोनिका ने सभी प्रतिभागियों को वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और संरक्षण का यह संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की। प्रतियोगिता के परिणाम में पुरुष वर्ग में राजन ने प्रथम, सुजल ने द्वितीय और शिवम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में वंशिका प्रथम स्थान पर रहीं, जबकि मानसी ने द्वितीय और सिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। वन विभाग ने सभी विजेताओं को सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं और सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों की रक्षा केवल विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस आयोजन ने स्थानीय जनता को "वन्यजीव बचाएं, प्रकृति बचाएं" के संकल्प से जोड़ने का सराहनीय काम किया।

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