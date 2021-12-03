फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Nachan and Seraj Await Bus Terminals

Mandi News: नाचन और सराज को बस अड्डे का इंतजार

Sat, 03 Oct 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Nachan and Seraj Await Bus Terminals
गोहर, चैलचौक और जंजैहली में जमीन की अड़चन से अटकी योजना
विज्ञापन

कहीं भूमि अनुपयुक्त तो कहीं एफसीए की मंजूरी का इंतजार

संवाद न्यूज एजेंसी

गोहर (मंडी)। आजादी के सात दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी नाचन और सराज क्षेत्रों में बस अड्डे का सपना साकार नहीं हो पाया है। गोहर, चैलचौक और जंजैहली में बस अड्डों के निर्माण की योजनाएं जमीन की कमी और वन विभाग की मंजूरी के फेर में उलझी हुई हैं।
वर्षों से उठ रही मांग और घोषणाओं के बावजूद न तो बस अड्डों का निर्माण हो पाया और न ही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) का डिपो स्थापित हो सका। सराज के प्रमुख पर्यटन स्थल जंजैहली में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। आसपास की पंचायतों के लोगों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है। इसके बावजूद यहां बसों के व्यवस्थित ठहराव और यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डा तक उपलब्ध नहीं है। निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) की मंजूरी योजना के आगे बढ़ने में बड़ी बाधा बनी हुई है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय गोहर और चैलचौक में भी बस अड्डे की मांग वर्षों से अधर में लटकी है। गोहर में निगम की सर्वे टीम चयनित भूमि को निर्माण के लिए अनुपयुक्त करार दे चुकी है। अब दूसरी जगह भूमि की तलाश की जा रही है। वहीं, चैलचौक में चयनित भूमि वन विभाग की औपचारिकताओं में उलझी हुई है। पूर्व की जयराम सरकार ने इन क्षेत्रों में बस अड्डों के निर्माण के लिए 20-20 लाख रुपये देने की घोषणाएं की थीं, लेकिन धरातल पर स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया।
विज्ञापन

एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष शर्मा ने बताया कि गोहर में चयनित भूमि को सर्वे टीम ने निर्माण के लिए अनुपयुक्त पाया है। अब दूसरी जगह भूमि देखी जा रही है। जंजैहली में अभी साइट का चयन किया जाना है, जबकि चैलचौक में चयनित भूमि वन विभाग की औपचारिकताओं के कारण अटकी हुई है। वहीं, वन मंडलाधिकारी मनीष रांगड़ा ने बताया कि निगम की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और संबंधित दस्तावेज मंजूरी के लिए आला अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed