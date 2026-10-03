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हिमाचल: फोरलेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से प्रवासी की मौत, जमकर हंगामा, दो घंटे चक्का जाम

Sat, 03 Oct 2026 10:43 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, सुंदरनगर (मंडी)।
संवाद न्यूज एजेंसी, सुंदरनगर (मंडी)। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। घटना से गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने फोरलेन पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम कर दिया।

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Migrant worker killed after being hit by an unidentified vehicle on the fourlane highway; massive uproar and a
मंडी में सड़क हादसा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर जुगाहन में शुक्रवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 36 वर्षीय प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। घटना से गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने फोरलेन पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम कर दिया। स्थानीय पंचायत प्रधान ललित कुमार ने बताया कि वह शाम करीब पौने सात बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पड़ा देखा।

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उन्होंने तत्काल इसकी सूचना 112 के माध्यम से पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू की। मृतक की पहचान श्रवण (36) निवासी शाहजहांपुर बिहार के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद प्रवासी मजदूरों ने फोरलेन पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात बहाल करवाया। तहसीलदार अंकित शर्मा ने बताया कि हलका पटवारी के माध्यम से मृतक के परिजनों को दस हजार रुपये की फौरी राहत दी गई है। डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मामले में नियमानुसार जांच जारी है।
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