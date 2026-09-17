{"_id":"6aabe1d0993a0bd7e5051785","slug":"video-sundernagar-massive-landslide-in-churdh-two-three-storey-houses-damaged-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुंदरनगर: चुरढ़ में भारी भूस्खलन, तीन मंजिला दो मकान क्षतिग्रस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल सुंदरनगर के चुरढ़ स्कूल के पास गुरुवार दोपहर अचानक भारी भूस्खलन होने से दो तीन मंजिला रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दो मकानों के बीच जमीन खिसकने से बड़े-बड़े पत्थरों के साथ मलबा घरों की ओर आ गया। इनमें खड़ी दो कारें भी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। गुरुवार तड़के हुई भारी बारिश के बाद दोपहर करीब 12:00 बजे नंदलाल पुत्र नर सिंघु और ब्रेस्तु राम शास्त्री पुत्र नरसिंघु, निवासी चुरढ़ के मकानों के साथ लगती जमीन अचानक खिसक गई। देखते ही देखते मलबा और बड़े पत्थर दोनों मकानों की ओर आ गए। इससे मकानों को नुकसान पहुंचा और चार शटर मलबे में दब गए। शटर के अंदर खड़ी दो गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं।

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