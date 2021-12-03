Mandi News: डवाहण में सायर मेले के दूसरे दिन उमड़ी भीड़

संवाद न्यूज एजेंसीकोटली (मंडी)। कोटली क्षेत्र की डवाहण पंचायत में सायर पर्व पर आयोजित तीन दिवसीय पारंपरिक मेले के दूसरे दिन लोक संस्कृति और जनभागीदारी का अनूठा संगम देखने को मिला। मेले के दूसरे दिन क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेला आयोजन कमेटी और पंचायत की ओर से चंपा ठाकुर और उनके पति डॉ. जोगेंद्र ठाकुर को शॉल, हिमाचली टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण मेले हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले के सफल संचालन के लिए 31,000 रुपये और उनके पति ने 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेले में भाग ले रहे 10 महिला मंडलों को भी 2100-2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भेंट की।