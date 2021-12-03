Mandi News: दस घंटे की बारिश से जोगिंद्रनगर में मक्की की फसल प्रभावित

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जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर में बुधवार देर रात से वीरवार सुबह तक हुई करीब दस घंटे की तेज बारिश ने किसानों के लिए राहत और आम लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। रात करीब एक बजे शुरू हुई बारिश सुबह 11 बजे तक जारी रही। ढेलू और हराबाग में खेतों में जलभराव होने से मक्की की फसल प्रभावित हुई है, जबकि धान की फसल के लिए बारिश को लाभदायक बताया जा रहा है।प्रगतिशील किसान रमेश, बीरी सिंह और देशराज ने बताया कि सितंबर में अचानक हुई तेज बारिश से मक्की की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं धान के लिए यह बारिश संजीवनी साबित होगी। जोगिंद्रनगर शहर में पुलिस थाना चौक, रेलवे स्टेशन और पठानकोट चौक में पानी के तेज बहाव से सड़कों को नुकसान पहुंचा।भारी बारिश से रणा, मच्छयाल और गुगली खड्ड में भी आधी रात को उफान आया। इससे आसपास के लोगों में दहशत रही। एसडीएम मनीश चौधरी ने कहा कि नदी-नालों के किनारे गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।