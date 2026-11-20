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भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान तथा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से उनके बचाव में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रवैया लगातार सवालों के घेरे में रहा है। राहुल गांधी से लेकर हिमाचल के मंत्रियों तक, रक्षा मामलों और सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने की राजनीतिक प्रवृत्ति कांग्रेस में बार-बार देखने को मिलती है।

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