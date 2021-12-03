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सुंदरनगर(मंडी)। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता लेख राम (36) पुत्र स्वर्गीय सरवन कुमार निवासी गांव धार, तहसील सुंदरनगर ने बताया कि बीते शुक्रवार को वह रवि और रोहित के साथ रांगड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शाम को घर लौटते समय वे सभी चाह का डोहरा में रुके। इसी दौरान किसी बात को लेकर रोहित के साथ कहासुनी हो गई।इसके बाद लेख राम अपने साथी जय करण के साथ पैदल ही अपने घर धार की ओर रवाना हो गए। आरोप है कि जब वे थाना नामक स्थान के पास पहुंचे तो रोहित रवि कुमार की गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंच गया। रोहित गाड़ी से उतरकर लेख राम के साथ गाली-गलौज करने लगा और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।