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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। पड्डल मैदान में आयोजित सात दिवसीय मांडव्य महोत्सव की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या कांगड़ा के मशहूर गायक कुमार साहिल, बिलासपुर की राखी गौतम और सुंदरनगर के सुरेश सोहेल के नाम रही। कलाकारों ने हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया।कुमार साहिल ने मंच पर आते ही अपने खास अंदाज में ‘तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल’ गीत से कार्यक्रम का आगाज किया। इस पर दर्शकों ने सीटियों और तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ‘जाट पैदा होया बस छौंन वास्ते’, ‘गड्डी बिच बेस चलदा’, ‘नवां लै लेया ट्रक तेरे यार ने’ और ‘तेरे जैसा यार कहां’ जैसे गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं, पहाड़ी मैशअप में ‘जीना कांगड़े दा’ और ‘दो गलां करिए’ सहित हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी गीतों का शानदार तड़का लगाकर दर्शकों को खूब नचाया।इससे पहले बिलासपुर की गायिका राखी गौतम ने ‘हाय मैं मर ही जाऊं’, ‘तेरी गलियां’, ‘दिल दीवाना बिन सजना के माने ना’ और ‘कैसी दीवानगी देखी नहीं कहीं’ जैसे गीतों से समां बांधा। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी नाटियों का मैशअप प्रस्तुत करते हुए ‘भला सपाहिया डोगरेया’ सहित अन्य नाटियों से युवाओं को खूब झुमाया।वहीं, सुंदरनगर के गायक सुरेश सोहेल ने ‘मुस्कुराने की वजह तुम हो’, ‘हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम’, पहाड़ी गीत ‘सुबेदारनीए लाणा घड़ोलुए जो बाल’ और ‘कुत्थु ते आया मेरा रुणूझुणुआ’ के साथ ‘मैं जट यमला पगला दीवाना’ जैसे गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। अनिल सोनी, पंकज सहित अन्य कलाकारों ने भी अपनी गायकी से खूब रंग जमाया।सांस्कृतिक संध्या में फिट ऑफ फायर डांस अकादमी मंडी और संगीत सदन मंडी के कलाकारों ने पहाड़ी नाटी और आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में एपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारियों ने उनका शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया।