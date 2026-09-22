मंडी: जोगिंदरनगर विधायक पर जीवन ठाकुर का हमला, बोले- ‘मेरी सरकार नहीं’ कहकर क्षेत्र को लावारिस नहीं छोड़ सकते

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प्रदेश कांग्रेस महासचिव जीवन ठाकुर ने जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। लडभड़ोल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विधायक के उस कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें सरकार को लेकर ‘मेरी सरकार नहीं है’ कहा गया था। जीवन ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विधायक की जिम्मेदारी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति होती है। उन्होंने कहा कि सरकार और विधायक के बीच राजनीतिक मतभेदों का असर क्षेत्र के विकास कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने विधायक की क्षेत्र में उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाया। जीवन ठाकुर ने कहा कि जनता की सेवा के लिए लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुननी और उनका समाधान करवाने के प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन ठाकुर ने विधायक निधि के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिक्कतों के बाद अब विधायक निधि नियमित रूप से मिल रही है। ऐसे में जोगिंदरनगर विधायक को अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में विधायक निधि से किए गए कार्यों और खर्च का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विधायक को सरकार से किसी तरह की समस्या है तो वह संबंधित संवैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात रख सकते हैं। विधायक निधि और विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं को लेकर हिमाचल की राजनीति में पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं। जनवरी 2026 में भाजपा की ओर से भी विधायक प्राथमिकता और निधि से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। जीवन ठाकुर ने कहा कि विधायक नहीं होने के बावजूद वह जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने जान्हो और सिमस मार्ग पर करवाए गए कार्य का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध सिमस माता मंदिर में विश्राम गृह के निर्माण और कुड़ महादेव, सिमस, अखिलेश्वर तथा त्रिवेणी महादेव को रिंग रोड से जोड़ने की मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखी गई है। जीवन ठाकुर ने कहा कि इन धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने से क्षेत्र में सुविधाओं और गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। उनके बयान ऐसे समय में आए हैं जब जोगिंदरनगर में स्थानीय विकास और विभिन्न संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है। हाल में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (RCFC) को जोगिंदरनगर से बाहर स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया था।

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